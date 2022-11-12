Суббота, 12 Ноября 2022 11:58

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом во Франции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в пятом Парижском форуме мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства республики на своей странице в Facebook.

Свое сообщение пресс-служба дополнила фотографией министра иностранных дел РА с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

Отметим, что форум открылся накануне во французской столице. В условиях множества вызовов, таких как энергетический кризис, проблемы с продовольственной безопасностью и инфляция, главное внимание участников форума приковано к вопросам преодоления их социально-экономических последствий, налаживания международного сотрудничества, поддержки мультилатерализма и совершенствования механизмов глобальной кооперации.

В двухдневном форуме принимают участие руководители ряда государств и правительств, представители международных организаций, НПО, транснациональных компаний и финансовых институтов, в том числе президенты Франции и Аргентины Эммануэль Макрон и Альберто Фернандес и глава ЮНЕСКО Одре Азуле. Участники мероприятия обсудят 60 проектов по глобальному управлению и инновациям. Парижский форум мира, с инициативой созыва которого выступил Макрон, направлен на содействие многостороннему сотрудничеству в решении глобальных проблем. Впервые он состоялся в 2018 году.