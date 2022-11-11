Пятница, 11 Ноября 2022 22:24

АрмИнфо.Армения тесно сотрудничает со своими иранскими партнерами. Об этом в интервью Общественному телеканалу республики заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что одно из направлений сотрудничества является продление бартерной сделки «газ в обмен на электроэнергию». Пашинян напомнил, что Армения получает газ из Ирана, а взамен направляет в обратную сторону электроэнергию. Те линии электропередачи, которые действуют между двумя странами, полностью загружены. Для получения же газа в большем объеме необходима третья, более мощная ЛЭП, после завершения строительства которой такая возможность появиться.

Напомним, что 1 ноября Армения и Иран продлили до 2030 года соглашение о поставке газа в обмен на электроэнергию. В 2004 году Тегеран и Ереван подписали бартерное соглашение о газе в обмен на электроэнергию сроком на 20 лет, согласно которому экспортируемый Ираном газ будет потребляться электростанциями в Армении, а взамен Иран импортирует электроэнергию из Армении. РА импортирует газ из ИРИ с середины 2009 года. Армения осуществляет бартерную сделку с Ираном "газ в обмен на электроэнергию" из расчета 1 куб.м голубого топлива из Ирана в обмен на 3 кВт/ч электроэнергии из Армении. Поставки газа осуществляются по газопроводу Иран - Армения, а электроэнергия из Армении по двум ЛЭП направляется в Иран. В целях увеличения объемов взаимных поставок строится третья, 400-киловольтная ЛЭП Иран-Армения.

Следует, однако отметить, что проект строительства энергетического коридора "Север-Юг", призванного объединить электроэнергетические системы Ирана, Армении, Грузии и России, столкнулся с рядом проблем. Если ранее анонсировалась дата завершения проекта ЛЭП на конец 2018 года, то в конце декабря 2021 года ответственные структуры уже заявляли, что линия будет готова к концу 2023 года. Основным подрядчиком строительства 400-киловольтной ЛЭП Иран-Армения выступает иранская компания Sunir. Общая стоимость проекта составляет $107,9 млн, из которых 77% предоставит Банк развития экспорта Ирана, а 23% - компания Sunir.