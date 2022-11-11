Пятница, 11 Ноября 2022 21:24

АрмИнфо.Российское мирное предложение приемлемо для Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отметил, что вопрос о том, циркулирует ли сегодня российское предложение по мирному договору, надо спросить у российской стороны.

Он отметил, что вопрос о продлении миссии миротворчества в любом случае легитимный и этот вопрос будет решаться в соответствии с тем, решен ли вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. В любом случае существуют международные механизмы по предотвращению Геноцида, а опасность этого, по убеждению Пашиняна, существует.

Если, как отметил Пашинян, карабахский вопрос решен, тогда почему армяне Арцаха не чувствуют этого на себе. <Перед Прагой и Сочи Алиев всегда заявлял, что карабахский вопрос решен. Наша позиция состоит и состояла в том, что это - не территориальный конфликт. Мы хотим донести до мирового сообщества, что права и безопасность армянства Арцаха должны быть обеспечены. Если карабахский вопрос решен, в таком случае почему армяне Арцаха не чувствуют этого на себе? Почему ВС Азербайджана установили позиции вокруг Нагорного Карабаха и почему стреляют по населению Нагорного Карабаха? Это очень важные вопросы. Мы не против решения конфликта, но люди там должны почувствовать это на себе>, - отметил он.

Концепция решения конфликта по сценарию Азербайджана в том, чтобы всех армян Карабаха постигла судьба гадрутцев? В таком случае, мои слова о том, что ожидается геноцид, оправданы, и так и есть>, - заявил премьер-министр.

В этом контексте Пашинян отметил важность предложения по созданию демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. <Я это предложил, сказал, меня услышали>, - сказал Пашинян, отметив, что не хочет говорить о реакции российской и азербайджанской стороны, не хочет комментировать это, так как это неверно.

В любом случае, Пашинян считает, что в вопросе мира в Карабахе, руководство Нагорного Карабаха должно стать стороной переговоров. Армения в этом случае все равно будет в процессе. Армения все делала и будет делать все чтобы наши соотечественники в Нагорном Карабахе оставались жить на своей родной земле. Никогда еще Нагорный Карабах не получал столько содействия от Армении, как сегодня, в том числе и с точки зрения формирования бюджета республики. Однако он уверен в эффективности прямых переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, выразив мысль, что если бы у Карабаха в свое время не отобрали статус стороны переговоров, вопрос бы был уже решен.

Вместе с тем, говоря о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, Пашинян считает, что если Азербайджан признает наши границы по договору 1991 года, то есть административные границы Советского Союза, то Азербайджан признает, что он оккупировал территорию Армении и, соответственно, должен покинуть эту территорию. <Именно на этой основе должна происходить делимитация. Важно, что бы это было зафиксировано. Именно в этом контексте в Праге было принято решение отправки миссии ЕС. Если бы не было зафиксировано понятие границы, было бы невозможно привлечь наблюдателей. Что касается Сочинского заявления, то это - изменение реалий для ОДКБ. Была зафиксирована граница 1991 года в рамках ОДКБ>, - подчеркнул Пашинян. Здесь он отметил, что считает неприемлемым позицию ОДКБ, потому что она противоречит основным документам организации.