Пятница, 11 Ноября 2022 20:36

АрмИнфо.11 ноября находящийся во Франции с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Арарат Мирзоян и Катрин Колонна с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-французских привилегированных отношений, основанных на дружбе двух народов и общих ценностях.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся насыщенной повестки

сотрудничества между Арменией и Францией.

Арарат Мирзоян представил собеседнику последние развития, связанные с

разработкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, позицию

армянской стороны относительно урегулирования нагорно-карабахской конфликта, процесса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, разблокирования транспортной инфраструктуры региона. Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что максималистские подходы и воинственная риторика Азербайджана подрывают усилия по установлению безопасности и стабильности в регионе.

Арарат Мирзоян выразил признательность Катрин Kолонне за принципиальную позицию французской стороны по ликвидации последствий азербайджанской агрессии 13-14 сентября в отношении суверенной территории РА. В то же время высоко оценена роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в продвижении процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Стороны отметили важность заявления, принятого 6 октября в Праге по итогам четырехсторонней встречи.

В ходе встречи были затронуты также вопросы, касающиеся деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении и миссии ОБСЕ по оценке потребностей.