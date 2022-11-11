Пятница, 11 Ноября 2022 20:34

АрмИнфо.На сегодняшний день нет никаких препятствий для осуществления связи между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы ОТА.

Он отметил, что препятствием является только позиция Азербайджана. <Мы говорили, что эта дорога может быть открыта в любое время. Что касается новых дорог, то в 9 пункте трёхстороннего заявления говорится, что открываются все коммуникации региона и экономические связи. <Наши действия должны предприниматься в этом контексте. В трехстороннем заявлении нет ни единого упоминания о том, что эти дороги не должны действовать в рамках армянского законодательства>, - отметил он, подчеркну, что если для Азербайджана вопросы коммуникаций не повод для эскалации, то никаких препятствий не существует.

По словам Пашиняна, все что связано с открытием коммуникаций отмечено в соглашениях, где ничего не говорится о том, что дороги должны быть не под суверенным контролем, имея, по всей видимости, разговоры руководства Азербайджана по поводу т.н. Зангезурского коридора.

По его словам, нужна инвентаризация всех вопросов, отмеченных в соглашениях по поводу коммуникаций. <Наше предложение Азербайджану состоит в том, что контроль над дорогой на территории Армении будут осуществлять армянские силы, на территории Азербайджана - азербайджанские. Иной сценарий состоит в том, что, раз азербайджанская сторона беспокоится по поводу непосредственных контактов их граждан с нашими таможенниками, то возможно привлечь операторов. С нашей стороны это может быть Россия, со стороны Азербайджана - Турция. Мы предлагаем разные варианты решения вопроса>, - подчеркнул он.

По его словам, сегодня многое можно делать в электронном формате. Контакты сторон могут осуществляться в электронном варианте. Если для Азербайджана это действительно вопрос опасений, а не новый повод для эскалации, то это технические и решаемые вопросы.