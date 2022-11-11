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АрмИнфо.В музеях Армении будет внедрена автоматизированная единая система электронных билетов. Как говорится в официальном сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта, в ведомстве, завершился предквалификационный этап программы по созданию и внедрению данной системы для 21 музея, действующего при ведомстве.
Сообщается, что в Министерстве прошли переговоры со всеми участниками, прошедшими предквалификацию и 2 этапа конкурса по разработке программного обеспечения. Последние представили свои предложения касаемо технического задания и ответили на вопросы соответствующих департаментов Министерства.
Согласно источнику, профессиональную группу, созданную с целью отбора и приобретения соответствующей программы для внедрения системы электронных билетов возглавил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян.
Напомним, что еще в 2016 году тогдашний министр культуры Армении Армен Амирян анонсировал, что в 2017 году в стране будет действовать единая система по продаже электронных билетов на все культурные мероприятия.
А в 2018 году министр сообщал, что в объявленном тендере по разработке данной системы победителем был признан консорциум компаний
ООО <Единая система электронных билетов> и ООО <ИнфоТех>.
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|У Никола Пашиняна сложилось положительное впечатление от встречи с главой турецкого государства
|Российские мирное предложение приемлемо для Армении - Никол Пашинян
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|Премьер-министр Армении уверен, что нет препятствий для осуществления связи между Азербайджаном и Нахичеваном
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|В музеях Армении будет внедрена единая система электронных билетов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Иранские СМИ требуют от МИД страны отозвать посла Ирана в Азербайджане
|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную вражескую дезинформацию
|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
|Два года назад в Армении была предотвращена попытка государственного переворота - посол
|Посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана из-за недружественных заявлений азербайджанских высокопоставленных должностных лиц
|Эрдоган и Алиев обсудили итоги переговоров в Сочи между Баку и Ереваном
|Госдеп заверяет: Иран представляет угрозу для региона
|В ряде городов Армении идет снег
|Вражеские силы обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны
|Посольство Армении в России осудило показ в ВДНХ провокационного азербайджанского фильма об агрессии против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|Управляющая пенсионными фондами Amundi-Acba инвестирует в солнечную энергетику
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
|СМИ: Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц
|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
|Эрдоган рассказал об ожиданиях от Армении в вопросе нормализации двусторонних отношений
|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
|Ереван готов обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, но Баку отказывается – Пашинян
|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
|Высказывания Алиева о пребывании РМК в Нагорном Карабахе являются нарушением трехсторонних заявлений и подготовкой к геноциду армян: Пашинян
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|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Мир делает с нами то, что мы ему позволяем делать
|Швеция направит $3.5 млн. на реализацию программы по управлению отходами в Армении
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