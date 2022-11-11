Пятница, 11 Ноября 2022 20:06

АрмИнфо.В музеях Армении будет внедрена автоматизированная единая система электронных билетов. Как говорится в официальном сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта, в ведомстве, завершился предквалификационный этап программы по созданию и внедрению данной системы для 21 музея, действующего при ведомстве.

Сообщается, что в Министерстве прошли переговоры со всеми участниками, прошедшими предквалификацию и 2 этапа конкурса по разработке программного обеспечения. Последние представили свои предложения касаемо технического задания и ответили на вопросы соответствующих департаментов Министерства.

Согласно источнику, профессиональную группу, созданную с целью отбора и приобретения соответствующей программы для внедрения системы электронных билетов возглавил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян.

Напомним, что еще в 2016 году тогдашний министр культуры Армении Армен Амирян анонсировал, что в 2017 году в стране будет действовать единая система по продаже электронных билетов на все культурные мероприятия.

А в 2018 году министр сообщал, что в объявленном тендере по разработке данной системы победителем был признан консорциум компаний

ООО <Единая система электронных билетов> и ООО <ИнфоТех>.