Пятница, 11 Ноября 2022 20:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-14։00 жилые дома 2/2, 2/3 на улице Микояна, абоненты-жильцы 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 во 2-ом Араратском массиве; улица Кочиняна, ООО ''Туфенжи”, “ООО “Нат-Фуд” в Джрвеже; жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 45/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-17։00 жилые дома 35, 37 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 38 ан улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на пр. Багратуняца, абоненты (не являющиеся жильцами) на площади им. Гарегина Нжде, жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавит, частные дома на улицах 9, 11 Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, жилые дома 8, 8/1, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 4, 5/1, 5/2, 5/3, 20 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, частные дома 77-99 на улице Кери;

в Араратской области:

10։00-14։00 село Суренаван;

11։00-16։00 улица Манушяна в городе Арташат;

13։30-16։00 частично улица Товмасян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 частично улица Шаумян в городе Джермук;

10։00-16։00 частично село Заритап;

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично территории, прилегающие к 1-ой и 4-ой улицам села Ашоцк в Ашоцком регионе; частично улицы 1, 13 села Гусанагюх в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:35-11:00 жилые дома 6, 8 на улице Ханджяна, 8, 9, 10, 11 на улице Гая в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 6-10, 71-75, 232, 121-235 на улице Арманекяна, частный дом 293 на улице Норки Айгинер, здание компании “Айэкономбанк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 21, 22, 23 в 1-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы территорий, прилегающих к улице Пирумян, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 57, 59, 61, 69 на улице Раффи;

11:00-15:00 улицы 1, 2 села Мушакан;

11:00-17:00 жилые дома 13, 15, 20, 22 на улице Mанандяна, жилой дом 9 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 11А, 11Б на улице Суренян, жилой дом 10 на улице Давида Анахата, жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Далакяна, частные дома 1-69 на улице Агароняна; жилые дома 8, 13 на улице Г.Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 28-30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак; трасса Аштарак-Ереван и 1-ый квартал в селе Мугни;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр; села Гегашен, Зовк, Нор Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 село Драхтик;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично территории, прилегающие к 1-ой, 4-ой улицам, села Ашоцк в Ашоцком регионе; центральная часть села Амасия в Амасийском регионе;

в Тавушской области:

10:30-13:30 села Хачардзан, Гош, Овк, Агавнаванк в общине Дилижан;

в Лорийской области:

11։00-15։00 села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка;

11։00-17։00 села Дсех и Чкалов;

12։00-15։00 села Урасар, Арманис, Катнахбюр.