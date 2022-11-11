Пятница, 11 Ноября 2022 20:04

АрмИнфо.Очередные выборов в органы местного самоуправления пройдут в Армении 26 марта, 11 июня и 29 октября 2023 года. Решение об этом было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 11 ноября.

Как передает пресс-служба ЦИК, на заседании председатель комиссии Ваагн Овакимян отметил, что назначенные дни голосования не

распространяются на выборы в Совет старейшин Еревана, поскольку согласно Избирательному кодексу дни выборов в Совет старейшин Еревана назначаются правительством РА.

Заместитель председателя ЦИК Нунэ Ованнисян сообщила, что изменились требования к членам окружных комиссий. Согласно новому Избирательному кодексу упрощены требования к членам окружных избирательных комиссий, состав которых могут быть включены граждане Республики Армения, обладающие избирательными правами и высшим образованием, не занимающиеся общественно-политической деятельностью.