Пятница, 11 Ноября 2022 14:25

АрмИнфо.Евросоюз призывает Армению и Азербайджана перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Евросоюза.

В заявлении отмечается, что на этой неделе исполняется вторая годовщина окончания 44- дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"По этому случаю ЕС вспоминает всех армянских и азербайджанских жертв конфликта за последние 30 лет. Полностью осознавая это тяжелое наследие, он призывает обе стороны перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие ненужные человеческие жертвы и ущерб. ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности", - говорится в заявлении представителя Евросоюза.

При этом он подчеркнул, что ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе.

В ЕС также высоко оценили постоянное участие двух стран в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах.

"Хотя эти переговоры, очевидно, трудны и потребуют времени, крайне важно не терять набранный темп, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона.

В? всё еще нестабильной обстановке, когда раны последних 30 лет далеки от заживления, ЕС вновь призывает стороны умерить свою риторику и избегать любого ненужного обострения напряженности, в том числе воздерживаясь от угроз или обвинений в адрес друг друга, военных провокаций и действий", - добавил представитель ЕС.

Вместе с тем он подчеркнул, что ЕС продолжит свое активное участие в удовлетворении пожеланий обеих сторон и поддержке их в их работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех остающихся вопросов, в том числе благодаря личным усилиям председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Верховного представителя Жозепа Борреля, Специального представителя ЕС Тойво Клаара, а также посредством других механизмов ЕС.