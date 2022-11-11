Пятница, 11 Ноября 2022 13:43

АрмИнфо.Несколько дней назад Idram и IDBank подвели итоги октябрьской программы инициативы «Сила одного драма». Вся накопленная сумма 4 827 643 драмов была переведена Реабилитационному центру защитника Отечества.

Idram и IDBank уже второй раз сотрудничают с Реабилитационным центром защитника Отечества. И на этот раз пожертвованные деньги будут направлены на программы, реализуемые для военнослужащих-инвалидов, способствующие восстановлению их здоровья и решению социальных проблем. Благотворительный фонд «Арен Меграбян» был создан по инициативе семьи Арена Меграбяна, погибшего в 44-дневной войне. Целью фонда является осуществление мечты Арена - наладить машиностроительное производство авиационно-космических двигателей и электрических устройств с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в Армении, тем самым заложив основу для армянской космической программы.

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, образование является основным направлением КСО для банка и Идрама, и уже не в первый раз сумма, собранная инициативой «Сила одного драма», будет направлена на развитие сферы образования. «Для исполнения мечты сына родители Арена создали фонд, через который в настоящее время обучают 120 молодых людей, принявших участие в 44-дневной войне. Они получают образование по востребованным в мире специальностям и, что особенно важно, после окончания курсов будут обеспечены работой. Это самое малое, что мы можем сделать для фонда с такой большой миссией, и мы надеемся, что это станет заразительным примером и для ряда организаций, ведь качественное образование – это основа нашего будущего», – сказала Татевик Вардеванян.

Фонд «Арен Меграбян» создал образовательную систему, обеспечивающую бесплатное обучение на краткосрочных технических курсах участникам 44-дневной войны, членам семей погибших военнослужащих, а также всем тем, кто хочет получить образование в области машиностроения, программирования и аэрокосмической инженерии. По словам директора-основателя фонда «Арен Меграбян» Мгера Меграбяна, инициатива «Сила одного драма» создает возможность для наших соотечественников, не пощадивших своего здоровья во время войны, реализовать, казалось бы, невозможные образовательные программы. «Проект доказал, что невозможное становится возможным благодаря сплоченности, слаженной и профессиональной работе команды. Очень трудно оторваться от повседневности и решить проблемы будущего. Инициатива «Сила одного драма», пожалуй, является тем мостом, который соединяет повседневную жизнь с построением будущего нашей молодежи», - сказал Мгер Меграбян.

Все мы можем стать послом доброй воли, поддержав ряд жизненно важных организаций, фондов, просто совершив платеж через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформу IDBanking.am, Idram или терминалами компаний.