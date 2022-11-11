Пятница, 11 Ноября 2022 12:42

АрмИнфо.По фактам злоупотребления служебным положением и должностного подлога возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО <Лексхаб> П.Т. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

Согласно источнику, уголовное дело заведено в рамках преступлений, совершенных бывшими должностными лицами Министерства труда и социальных вопросов. Директор общества, являясь 100%-ым акционером и директором, подготовил и использовал подложные документы, совершив вместе с другими должностными лицами хищения в особо крупном размере.

В надзорном органе отметили, что в 2019 году решением правительства Министерству труда и социальных вопросов было выделено 2 млрд 380 тыс. драмов, 457 драмов, 270 млн из которых - на приобретение и меблирование домов и квартир для престарелых, а также на уход за ними. Однако директор компании, участвуя в объявленном министерством тендере, выдал ведомству поддельные технические характеристики представленных на продажу домов. В частности, как выяснилось, два особняка, приобретенные в двух селах Армавирской области, каждый из которых, согласно представленным документам, имел по два санузла и был пригоден для жилья, не соответствовали представленным характеристикам. Помимо этого, генеральный секретарь министерства, зная о том, что технические характеристики не соответствуют действительности, посредством других сотрудников министерства утвердил положительное заключение. Договоры между должностными лицами министерства и компанией <Лексхаб> на приобретение двух особняков, имеющих рыночную стоимость 18 млн 205 тыс. драмов и 18 млн 495 тыс. драмов, были заключены на суммы 26 млн 730 тыс. драмов и 26 млн 950 драмов соответственно. В результате директор компании присвоил 17 млн 160 тыс. драмов.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые меры для выявления всего круга причастных к преступной схеме лиц и привлечения их к ответственности, говорится в сообщении Генпрокуратуры.