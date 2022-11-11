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АрмИнфо.По фактам злоупотребления служебным положением и должностного подлога возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО <Лексхаб> П.Т. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.
Согласно источнику, уголовное дело заведено в рамках преступлений, совершенных бывшими должностными лицами Министерства труда и социальных вопросов. Директор общества, являясь 100%-ым акционером и директором, подготовил и использовал подложные документы, совершив вместе с другими должностными лицами хищения в особо крупном размере.
В надзорном органе отметили, что в 2019 году решением правительства Министерству труда и социальных вопросов было выделено 2 млрд 380 тыс. драмов, 457 драмов, 270 млн из которых - на приобретение и меблирование домов и квартир для престарелых, а также на уход за ними. Однако директор компании, участвуя в объявленном министерством тендере, выдал ведомству поддельные технические характеристики представленных на продажу домов. В частности, как выяснилось, два особняка, приобретенные в двух селах Армавирской области, каждый из которых, согласно представленным документам, имел по два санузла и был пригоден для жилья, не соответствовали представленным характеристикам. Помимо этого, генеральный секретарь министерства, зная о том, что технические характеристики не соответствуют действительности, посредством других сотрудников министерства утвердил положительное заключение. Договоры между должностными лицами министерства и компанией <Лексхаб> на приобретение двух особняков, имеющих рыночную стоимость 18 млн 205 тыс. драмов и 18 млн 495 тыс. драмов, были заключены на суммы 26 млн 730 тыс. драмов и 26 млн 950 драмов соответственно. В результате директор компании присвоил 17 млн 160 тыс. драмов.
Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые меры для выявления всего круга причастных к преступной схеме лиц и привлечения их к ответственности, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
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|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
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|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
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|Вражеские силы обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|Управляющая пенсионными фондами Amundi-Acba инвестирует в солнечную энергетику
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
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|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
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|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
|Высказывания Алиева о пребывании РМК в Нагорном Карабахе являются нарушением трехсторонних заявлений и подготовкой к геноциду армян: Пашинян
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|Американист рассказал об итогах промежуточных выборов в США и их значении для Армении
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|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с литовскими чиновниками вызовы безопасности на Южном Кавказе
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|СНБ задержала ответственного сотрудника КГД и троих предпринимателей за дачу взятки
|Российский лидер 22 ноября посетит Армению
|В Мегри появится отделение полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
|Захарова: Россия продолжит оказывать необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Арцаха: Произошедшее вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Мир делает с нами то, что мы ему позволяем делать
|Швеция направит $3.5 млн. на реализацию программы по управлению отходами в Армении
|Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил о террористической и экстремисткой угрозе миру и безопасности региона
|На право народа Арцаха на самоопределение Азербайджан всегда отвечал агрессией - экс-министр обороны
|Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
|Генпрокуратура Армении выявила ущерб государству на 6,6 млрд драмов действиями бизнесмена
|Советником министра здравоохранения Армении стала преподаватель Колумбийского университета Ким Екимян
|Введение Польшей транзитной визы для граждан Армении противоречит идее либерализации визового режима
|Доктор Оз побежден: коалиция ANCA склонил чашу весов в свою пользу в жесткой предвыборной гонке в Сенат от Пенсильвании
|АраратБанк выступил андеррайтером облигаций кредитной компании FINCA
|Вечер джаза в Доме-музее Арама Хачатуряна
|Городской совет Страсбурга единогласно принял резолюцию о поддержке Армении
|Секретарь Совбеза Армении и вице-председатель Сената Польши обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Бегларян: Алиевский режим продолжает политику геноцида и ненависти к армянскому народу
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