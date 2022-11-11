Пятница, 11 Ноября 2022 12:39

АрмИнфо.Учащиеся Средней специализированной музыкальной школы им. П.И. Чайковского при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении приняли участие в концерте Армяно-французского юношеского оркестра во Франции.

Согласно сообщению МОНКС, Армяно-французский юношеский оркестр выступил с концертами в ряде французских городов, в том числе Ницце, Лионе, Романе, Валансе, Гренобле. При участии армянских специалистов были организованы и мастер-классы.

Согласно источнику, по приглашению мэра Валанса в городском муниципалитете армянские и французские музыканты выступили в составе струнного квартета. Отметим, что Армяно-французский юношеский оркестр был создан в 2014г. в результате активной деятельности и сотрудничества Средней специализированной музыкальной школы им. П.И. Чайковского и Консерватории г. Романа.С момента создания организовываются взаимные визиты и совместные концерты в разных городах Армении и Франции.