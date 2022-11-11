Пятница, 11 Ноября 2022 11:03

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Королевство Нидерландов секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился с советником премьер-министра Нидерландов по внешней политике и обороне Джеффри ван Леувеном и замдиректора Политического департамента МИД Эрикой Шоутен.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Секретарь Совбеза представил усилия Армении по достижению стабильности и мира в регионе, с одной стороны, и вызовы безопасности, с другой стороны. Собеседники подчеркнули роль демократических институтов в контексте безопасности.

В ходе встречи стороны коснулись двусторонней повестки армяно-голландских отношений, обменялись мнениями о целях дальнейшего развития сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.