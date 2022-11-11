Пятница, 11 Ноября 2022 11:00

АрмИнфо.10 ноября 2022 года в Ашхабаде состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Таджикистан. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев, делегацию Таджикистана - заместитель министра иностранных дел Садык Имом.

В ходе консультаций было обсуждено развитие политико-дипломатического диалога между двумя странами, подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне. Отмечено взаимоприемлемое сотрудничество в рамках региональных и международных структур, в частности ООН.

Подчеркнута результативность партнерства по линии внешнеполитических ведомств. В этой связи дипломаты высоко оценили уровень сотрудничества в рамках действующей Программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран. Были также рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Проанализировано состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость совершенствования условий, способствующих дальнейшему развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, включая вопросы увеличения экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры предоставляемых товаров и услуг.

Стороны обсудили сотрудничество по культурному и гуманитарному направлению. Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия в сфере здравоохранения, образования, науки. Выражена обоюдная заинтересованность в организации культурных и научных обменов.

В рамках визита заместитель министра иностранных дел Таджикистана встретился с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов туркмено-таджикского взаимодействия, а также затронули международные и региональные темы, представляющие взаимный интерес.