Пятница, 11 Ноября 2022 10:49

АрмИнфо.После визита в Арцах я встретилась с послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркином. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, беспартийная Тагуи Товмасян.

Она сообщила, что с послом государства, являющегося стратегическим союзником РА, были обсуждены опасности, постигшие две армянские республики - Армению и Арцах.

"Тревожные явления, к сожалению, постоянно увеличиваются. Глазами очевидца я представила повседневные заботы народа Арцаха, поскольку несколько дней назад вернулась из Республики Арцах.

У жителей Арцаха есть одно условие и требование: российский миротворческий контингент должен оставаться расположенным на территории Республики Арцах. Продление срока их пребывания крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь", - отметила Товмасян.

Депутат также обратила внимание посла на ситуацию на границах РА, в частности на то, что ВС Азербайджана продолжают незаконную оккупацию некоторых частей суверенной территории РА.

"В то же время я подчеркнула недопустимость злостного отказа Азербайджана вернуть тела военнослужащих, погибших в результате военной агрессии последнего. У нас все еще есть незахороненные тела погибших. Мы обсудили также различные вопросы, касающиеся прав граждан РФ в Армении и граждан РА в России", - резюмировала Товмасян.