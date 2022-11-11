Пятница, 11 Ноября 2022 10:36

АрмИнфо. Два года назад в Армении была предотвращена попытка государственного переворота. Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

<Мне трудно представить, что стало бы с Арменией, если бы к трагедии поражения в войне добавился и государственный переворот. Я благодарен своей команде и всем тем людям, которые в ту ночь были со мной в парламенте и в последующие часы и дни проявили высокую политическую и гражданскую сознательность, сохранив основы государственности>, - написал Марукян.

Напомним, что в ночь с 9 по 10 ноября 2020 года тысячи граждан Армении, недовольных подписанием премьер-министром РА с лидерами РФ и Азербайджана соглашения о прекращении войны в Арцахе, ворвались в здание правительства, требуя, чтобы Никол Пашинян вышел к ним. Утром Пашинян у себя в Facebook сделал запись, сообщив, что из его особняка украдены компьютер, часы, парфюмерия, водительские права и военный билет. Через несколько дней в СНБ было возбуждено уголовное дело по статьям о массовых беспорядках, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Армении, грабеже, похищении или повреждении документов, штампов, печатей. Были выявлены и подвергнуты приводу трое участников массовых беспорядков, которые обвинялись в краже из служебного особняка премьера.