Пятница, 11 Ноября 2022 10:32

АрмИнфо.Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде был вызван в МИД страны в связи с продолжением антииранской пропаганды и клеветы со стороны СМИ и официальных лиц этой страны в адрес Исламской Республики Иран.

Помощник министра иностранных дел Ирана выразил послу недовольство и решительный протест Исламской Республики Иран в отношении недружественных заявлений высокопоставленных должностных лиц Азербайджанской Республики и антииранскими публикациями в азербайджанских СМИ.

"Мы ожидаем, что этот процесс будет остановлен в кратчайшие сроки и будут приняты необходимые меры для предотвращения его повторения", - отметил иранский дипломат, передает ИРНА.

Посол Азербайджана Али Ализаде выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, отметив, что немедленно передаст протест иранской стороны Баку.

Ранее, президент Азербайджана обрушился с критикой на Иран из-за решительной позиции Тегерана по поводу воинственной риторики Баку и постоянных посягательств на армянские территории. Президента Азербайджана возмутил тот факт, что Иран выразил поддержку Армении и подчеркнул недопустимость изменения международно признанных границ стран региона. Ильхам Алиев сказал, что никто не сможет остановить Азербайджана, если они вдруг захотят предпринять какие-то шаги.