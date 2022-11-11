Пятница, 11 Ноября 2022 10:31

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Узбекистан встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Встреча прошла за закрытыми дверями "на полях" IX Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде и длилась час.

Согласно сообщению пресс-службу президента АР, Алиев и Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи и ситуацию в регионе.

"Было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между двумя странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи", - говорится в сообщении пресс-служба главы АР.

Напомним, что 31 октября в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвященные нормализации отношений между Баку и Ереваном. По итогам переговоров лидеры трех стран подписали совместное заявление.