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АрмИнфо.Иран представляет угрозу для региона. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в ответ на вопрос смогут ли США защитить такие страны как Азербайджана в ответ на риторику Ирана в регионе в последний период.
Напомнив, что со всем недавно секретарь Госдепа США провел встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, Прайс, в частности, сказал:
"Нам было совершенно ясно, что Иран представляет угрозу для региона. Мы будем и впредь стоять рядом с нашими партнерами, поддерживать их и, в конечном счете, противостоять тому дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран - в его регионе и, возможно, за его пределами".
На уточнение, планируют ли США налагать санкции на Ирана ввиду "нарушений в области прав человека", представитель Госдепа отметил, что Вашингтон ищет все подходящие инструменты для этого. В этом ключе он напомнил, что Ирана уже находится под очень жесткими санкциями, если не сказать больше.
"Существуют санкции за весь спектр их гнусной деятельности, от их ядерной программы до их программы создания баллистических ракет и их поддержки терроризма, поддержки прокси, их кибер-деятельности и, да, за нашу глубокую озабоченность, когда речь идет о ситуации с правами человека в Иране", - резюмировал представитель Госдепа США.
Напомним, что ранее, в ответ на агрессивную риторику и максималистские устремления Азербайджана, а также широкомасштабную агрессию азербайджанских ВС в отношении суверенных территорий Армении и оккупацию ряда районов, войска КСИР провели учения близ границ Азербайджана. Таким образом, Иран продемонстрировал, что не потерпит насильственного изменения границ стран региона, и намекнул Азербайджану, чтобы он умерил свой аппетит.
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|Директор одной из ООО пытался нажиться на престарелых
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|Пашинян обвинил Алиева в грубом нарушении Сочинского соглашения
|В ряде французских городов прошли концерты Армяно-французского юношеского оркестра
|Секретарь Совбеза РА рассказал чиновникам из Нидерландов об усилиях Армении по достижению стабильности и мира в регионе
|Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Tуркменистана и Pеспублики Tаджикистан
|Армянский депутат послу РФ: Продление срока пребывания российских миротворцев в НКР крайне необходимо с точки зрения реализации права армян Арцаха на жизнь
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|Вражеские силы обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|Управляющая пенсионными фондами Amundi-Acba инвестирует в солнечную энергетику
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
|СМИ: Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц
|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
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|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
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|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
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|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с литовскими чиновниками вызовы безопасности на Южном Кавказе
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|Российский лидер 22 ноября посетит Армению
|В Мегри появится отделение полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
|Захарова: Россия продолжит оказывать необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Арцаха: Произошедшее вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Мир делает с нами то, что мы ему позволяем делать
|Швеция направит $3.5 млн. на реализацию программы по управлению отходами в Армении
|Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил о террористической и экстремисткой угрозе миру и безопасности региона
|На право народа Арцаха на самоопределение Азербайджан всегда отвечал агрессией - экс-министр обороны
|Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
|Генпрокуратура Армении выявила ущерб государству на 6,6 млрд драмов действиями бизнесмена
|Советником министра здравоохранения Армении стала преподаватель Колумбийского университета Ким Екимян
|Введение Польшей транзитной визы для граждан Армении противоречит идее либерализации визового режима
|Доктор Оз побежден: коалиция ANCA склонил чашу весов в свою пользу в жесткой предвыборной гонке в Сенат от Пенсильвании
|АраратБанк выступил андеррайтером облигаций кредитной компании FINCA
|Вечер джаза в Доме-музее Арама Хачатуряна
|Городской совет Страсбурга единогласно принял резолюцию о поддержке Армении
|Секретарь Совбеза Армении и вице-председатель Сената Польши обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Бегларян: Алиевский режим продолжает политику геноцида и ненависти к армянскому народу
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