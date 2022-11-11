Пятница, 11 Ноября 2022 10:19

АрмИнфо.Иран представляет угрозу для региона. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в ответ на вопрос смогут ли США защитить такие страны как Азербайджана в ответ на риторику Ирана в регионе в последний период.

Напомнив, что со всем недавно секретарь Госдепа США провел встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, Прайс, в частности, сказал:

"Нам было совершенно ясно, что Иран представляет угрозу для региона. Мы будем и впредь стоять рядом с нашими партнерами, поддерживать их и, в конечном счете, противостоять тому дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран - в его регионе и, возможно, за его пределами".

На уточнение, планируют ли США налагать санкции на Ирана ввиду "нарушений в области прав человека", представитель Госдепа отметил, что Вашингтон ищет все подходящие инструменты для этого. В этом ключе он напомнил, что Ирана уже находится под очень жесткими санкциями, если не сказать больше.

"Существуют санкции за весь спектр их гнусной деятельности, от их ядерной программы до их программы создания баллистических ракет и их поддержки терроризма, поддержки прокси, их кибер-деятельности и, да, за нашу глубокую озабоченность, когда речь идет о ситуации с правами человека в Иране", - резюмировал представитель Госдепа США.

Напомним, что ранее, в ответ на агрессивную риторику и максималистские устремления Азербайджана, а также широкомасштабную агрессию азербайджанских ВС в отношении суверенных территорий Армении и оккупацию ряда районов, войска КСИР провели учения близ границ Азербайджана. Таким образом, Иран продемонстрировал, что не потерпит насильственного изменения границ стран региона, и намекнул Азербайджану, чтобы он умерил свой аппетит.