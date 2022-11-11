Пятница, 11 Ноября 2022 10:18

АрмИнфо. Несмотря на выпадение осадков в ряде регионах Армении, автомобильные дороги в стране проходимы. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, в городах Севан, Гавар, Мартуни и Чамбарак Гегаркуникской области РА идет снег.

Согласно полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и из Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств.