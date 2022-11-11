Пятница, 11 Ноября 2022 10:16

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли из миномета армянские позиции на восточных рубежах страны.

Так, согласно сообщению Минобороны Армении, в ночь с 10 на 11 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.

"Подразделения ВС Азербайджана также применили миномет. Армянская сторона потерь не имеет. По состоянию на 09:00 ситуация на передовой относительно стабильная", - резюмировали в МО РА.