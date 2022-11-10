Четверг, 10 Ноября 2022 17:12

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 79, 81, 85, 87, 75, 83 на улице Бабаджаняна, 158 на улице Андраника, 51, 53 на улице Абеляна, 52, 54, 60 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи;

11:00-17:00 жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца,50 на улице Пушкина, 21/1, 25, 27 на улице Ер.Кочара, 57/19 на улице Заваряна, 5 на Северном проспекте, 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 81, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11/3 на улице Арабкира; 25, 27 на 17-ой улице; 51 на 29-ой улице, частные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 288/1 и частный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, частные дома на переулке Рига, частный дом 9 на улице Рига, жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, жилые дома 75, 77 и частные дома 77, 77/5 на пр. Баграмяна, жилые дома 2, 4 на улице Ерзнкяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилые дома 36, 62 и частные дома 12-60 на улице Демирчяна, частные дома 27-74/3 на 1-ом переулке Прошяна, жилые дома 5, 7 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 5 на улице Манташяна, частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-14։00 частично село Пкр Веди;

10։00-16։00 частично село Ранчпар;

11։00-13։00 частично село Джрашен;

11։00-15։00 частично село Беркануш;

11։00-16։00 улица Манушяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-15։30 скотоводческие фермы общины Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։50 квартал ‘Джрарат”, квартал ‘Джрарати Нор”, школа N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Разздан;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр, села Гегашен, Камарис, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 село Драхтик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенные пункты Вагашен и Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-13։00 село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории “Каранк” села Норатус; школы N1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод ‘Норатуси ЧШШ”, компания “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция сотового операторов “Юком” в Норатусе;

14։00-16։00 улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (квартал “Торосои), частные дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О.Абраамян, газозаправочная станция Гавара в городе Гавар; кинотеатр села Ацарат, “Джрмух” (водоканал), частично квартал ‘Ацарат;

в Лорийской области:

12:00-13:00 села Одзун, Данушаван, Ардвин, Акори, Качакут, Амоч и Агви;

в Ширакской области:

10:00-14:00 территория, прилегающая к 3-ей улице, села Ашоцк в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 частично улицы 23, 24, 25 в селе Амасия в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-14։00 жилые дома 2/2, 2/3 на улице Микояна, абоненты-жильцы 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 во 2-ом Араратском массиве; улица Кочиняна, ООО ''Туфенжи”, “ООО “Нат-Фуд” в Джрвеже; жилые дома 44/2, 44/3, 44/4, 46, 45/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3 на улице Молдовакан, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-17։00 жилые дома 35, 37 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 38 ан улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на пр. Багратуняца, абоненты (не являющиеся жильцами) на площади им. Гарегина Нжде, жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавит, частные дома на улицах 9, 11 Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, жилые дома 8, 8/1, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 4, 5/1, 5/2, 5/3, 20 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, частные дома 77-99 на улице Кери;

в Араратской области:

10։00-14։00 село Суренаван;

11։00-16։00 улица Манушяна в городе Арташат;

13։30-16։00 частично улица Товмасян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 частично улица Шаумян в городе Джермук;

10։00-16։00 частично село Заритап;

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично территории, прилегающие к 1-ой и 4-ой улицам села Ашоцк в Ашоцком регионе; частично улицы 1, 13 села Гусанагюх в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:35-11:00 жилые дома 6, 8 на улице Ханджяна, 8, 9, 10, 11 на улице Гая в городе Каджаран.