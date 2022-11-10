Четверг, 10 Ноября 2022 17:09

АрмИнфо.Глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 10 ноября.

Тем же решением обязанности руководителя инспекционного органа возложены на заместителя Авакяна - Славика Саргсяна.

Напомним, Авакян был назначен на пост главы инспекционного органа здравоохранения и труда в 2019 году, после того как ушел с поста заместителя министра экономического развития и инвестиций в феврале 2019 года.

Акоп Авагян был назначен заместителем министра экономического развития и инвестиций Армении в июле 2018 года. Он долгие годы возглавлял НПО "Ассоциация малого и среднего бизнеса" и регулярно поднимал вопросы МСБ в правительстве. При его участии был разработан налог с оборота (с упрощенными процедурами) для малого и среднего бизнеса, а также проект об освобождении от налогов начинающих технологических компаний (стартапов). Согласно муссируемым слухам, Авакян был разочарован работой в Министерстве, что и послужило причиной его заявления об уходе.