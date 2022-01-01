|Посольство Армении в России осудило показ в ВДНХ провокационного азербайджанского фильма об агрессии против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
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|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
|Ереван готов обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, но Баку отказывается – Пашинян
|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
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|Геополитические амбиции Баку продолжают быть угрозой для безопасности и стабильности Южного Кавказа и более обширного региона: Пашинян
|Американист рассказал об итогах промежуточных выборов в США и их значении для Армении
|Российский политолог: азербайджанские власти не исключают силовых сценариев
|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с литовскими чиновниками вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
|СНБ задержала ответственного сотрудника КГД и троих предпринимателей за дачу взятки
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|В Мегри появится отделение полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
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|Введение Польшей транзитной визы для граждан Армении противоречит идее либерализации визового режима
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|Посольство Армении в России осудило показ в ВДНХ провокационного азербайджанского фильма об агрессии против Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уволен глава инспекционного органа здравоохранения и труда Акоп Авакян
|В армянской столице состоится вечер откровений Народного артиста РФ Сергея Маковецкого
|В Доме Камерной музыки им. Комитаса состоится концерт <От Монтеверди до Сарьяна>
|Военнослужащий ВС Армении получил тяжелое ранение в результате нарушения вражескими силами режима прекращения огня
|Татоян: Вражеские силы не собираются покидать оккупированные территории Армении
|СМИ: Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц
|Ереван подтверждает приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям
|Эрдоган рассказал об ожиданиях от Армении в вопросе нормализации двусторонних отношений
|Накануне армянская сторона передала Азербайджану обновленный вариант предложения по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны - Премьер РА
|Ереван готов обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, но Баку отказывается – Пашинян
|Премьер: международному сообществу пора принять конкретные меры в отношении Азербайджана
|Не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА: Пашинян разъяснил полномочия сторон
|Высказывания Алиева о пребывании РМК в Нагорном Карабахе являются нарушением трехсторонних заявлений и подготовкой к геноциду армян: Пашинян
|Баку готовит геноцид армян Нагорного Карабаха: Премьер Армении
|Геополитические амбиции Баку продолжают быть угрозой для безопасности и стабильности Южного Кавказа и более обширного региона: Пашинян
|Американист рассказал об итогах промежуточных выборов в США и их значении для Армении
|Российский политолог: азербайджанские власти не исключают силовых сценариев
|Посол Армении в Греции поставил Марину Кальюранд в пример тем, кто поздравлял Азербайджан с "победой" в агрессии против Арцаха
|Франция подтверждает свою солидарность с Арменией и армянским народом - Брон-Пиве
|Секретарь Совбеза Армении обсудил с литовскими чиновниками вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Необходимо справедливое мирное соглашение, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха - депутат ЕП
|СНБ задержала ответственного сотрудника КГД и троих предпринимателей за дачу взятки
|Российский лидер 22 ноября посетит Армению
|В Мегри появится отделение полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
|Захарова: Россия продолжит оказывать необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе
|Глава МИД Арцаха: Произошедшее вчера в Шуши, есть не что иное, как призыв к политике геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Мир делает с нами то, что мы ему позволяем делать
|Швеция направит $3.5 млн. на реализацию программы по управлению отходами в Армении
|Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил о террористической и экстремисткой угрозе миру и безопасности региона
|На право народа Арцаха на самоопределение Азербайджан всегда отвечал агрессией - экс-министр обороны
|Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
|Генпрокуратура Армении выявила ущерб государству на 6,6 млрд драмов действиями бизнесмена
|Советником министра здравоохранения Армении стала преподаватель Колумбийского университета Ким Екимян
|Введение Польшей транзитной визы для граждан Армении противоречит идее либерализации визового режима
|Доктор Оз побежден: коалиция ANCA склонил чашу весов в свою пользу в жесткой предвыборной гонке в Сенат от Пенсильвании
|АраратБанк выступил андеррайтером облигаций кредитной компании FINCA
|Вечер джаза в Доме-музее Арама Хачатуряна
|Городской совет Страсбурга единогласно принял резолюцию о поддержке Армении
|Секретарь Совбеза Армении и вице-председатель Сената Польши обсудили вызовы безопасности на Южном Кавказе
|Бегларян: Алиевский режим продолжает политику геноцида и ненависти к армянскому народу
|В Европейском университете Армении открылась научно-исследовательская лаборатория <Инотех>
|В Госдепе США объяснили свою немногословность по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Вражеские силы продолжают провокации в Армении и Арцахе
|Вице-спикер НС РА рассказал своему французскому коллеге о последствиях азербайджанской агрессии
|Оппозиционер: Азербайджан дал понять, что не планирует продлевать мандат российских миротворцев в Арцахе
|Депутат НС РА: в условиях современного противостояния демократические ценности стали игнорироваться из-за геополитических интересов
|Тегеран: Путь решения проблем на Кавказе лежит через столицы стран региона, а не через обращение к внерегиональным силам
|До конца 2022 года будет созвано первое заседание Политического собрания правящей партии <Гражданский договор>
|Представители МИД Израиля посетили музей Геноцида армян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
|Омбудсмен Арцаха: Все те, кто сегодня посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют агрессию и оккупацию города
|Обстрел Кечутского водохранилища в Армении мог привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, - президент РА
|Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность - судья
|Паспортно-визовая служба Армении переходит на предоставление услуг через электронную очередь
|И спустя 100 лет бывают встречи
|Рабочая группа во главе с Араиком Арутюняном займется модернизацией вузовской системы
|Читать больше
|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
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|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
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|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
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