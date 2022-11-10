Четверг, 10 Ноября 2022 16:39

АрмИнфо.Российский актер, Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РФ Сергей Маковецкий проведет творческий вечер в Ереване. Актер представит на суд армянского зрителя свои откровения о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в его жизни и творчестве,

Все это вылилось в моноспектакль под названием <Неслучайная встреча>, на которой прозвучат монологи из спектаклей, стихотворения, отрывки из любимых произведений пера Чехова, Достоевского, Жванецкого, Гроссмана, будут показаны редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Маковецкого.

<Один спектакль - и уникальная возможность непосредственно пообщаться с актером, услышать истории рождения культовых образов артиста через призму ярких встреч, жизненных драм, здорового актёрского <безумия> - и увидеть более десятка образов, созданных артистом в театре и кино>, - говорится в сообщении театрального агентства Art Partner.

Отметим, что <Неслучайная встреча> Маковецкого и армянского зрителя состоится 5 декабря, в 19:30, на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна. Продюсером моноспектакля выступил Леонид Роберман.

Напомним, что Сергей Маковецкий - актер, лауреат премий РФ, <Ника>, <Золотой орел>, <Чайка>, один из самых любимых артистов, имя которого всегда собирает полные театральные залы и повышает телевизионные рейтинги во время трансляции фильмов с его участием. Помимо высоких государственных орденов, также награжден более чем 30-ю другими номинациями, в том числе орденом <Святитель Иннокентий> Из рук Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Более сорока лет Сергей Маковецкий играет в Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. На счету Народного артиста России около трех десятков театральных ролей и более восьмидесяти ролей в кино.