Четверг, 10 Ноября 2022 16:39

АрмИнфо.Ансамбль старинной музыки <Тагаран> (художественный руководитель и дирижер - заслуженный деятель культуры РА Седрак Ерканян) и <Хор и культурная ассоциация Клинген> (Великобритания, художественный руководитель и дирижер Сипан Ола) представят в Ереване концертную программу <От Монтеверди до Сарьяна>.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, концерт состоится 12 ноября, в 19:00, в Доме камерной музыки им. Комитаса, в ходе которого выступят Сипан Ола (тенор, дирижер), Акоп Джек Муратян (гобой), Мария Палазеан (клависин, пианино).

В программе концерта включены произведения Л. Сарьяна, К. Монтеверди,

А. Спендиаряна, А. Кальдары, Д. Скарлатти, А. Марчелло, Дж. Бонончини, Ал. Арутюняна, Г.Ф. Генделя, К.В. Глюка и др. Концерт состоится в рамках программы Национального центра камерной музыки <Армянское собрание>, осуществляемой при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта. Ранее в рамках проекта в Ереване с концертами выступили дирижеры Мисак Пахпутарян (Сирия), Нурхан Арман (Канада), Люк Багдасарян (Швейцария), Каро Авесян (Ливан) и Петрос Шетилян (США).