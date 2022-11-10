Четверг, 10 Ноября 2022 16:34

АрмИнфо. Республика Армения сегодня стоит перед серьезнейшими вызовами безопасности из-за азербайджанского вторжения. Об этом свидетельствуют проведенный специалистами анализ ситуации в Сюникской и Вайоцдзорской областях Армении.

Об этом на встрече с журналистами 10 ноября заявил учредитель фонда "Татоян", бывший Омбудсмен РА Арман Татоян, представляя итоги визита в вышеуказанные области.

В этом ключе он отметил, что в поездке его сопровождали международные специалисты в области права, картографы и другие эксперты.

"Республика Армения сегодня стоит перед серьезнейшими вызовами безопасности. И эти вызовы обусловлены не только вторжением Азербайджана на суверенные территории Армении, но и их присутствием по соседству с нашими селами и дорогами", - констатировал он.

По словам правозащитника, исследования показывают, что они не собираются покидать территорию Армении.

Свои утверждения он обосновал тем, что азербайджанцы активно проводят укрепительные работы, строят дороги, бункеры и разные строения.

При этом он констатировал, что здесь проблема не только в нарушении прав человека. "Речь идет о более глобальной проблеме, связанной с национальной безопасностью. Мишень вражеских сил такие цели как Татевская ГЭС, Джермукская ГЭС, Капанское хвостохранилище и множество других подобных объектов стратегического значения. И если что-то с этими объектами произойдет, то они будут иметь негативные последствия для нашего населения и населенных пунктов, в плоть катастрофические",

- заметил он.

Переходя к предоставлению конкретных фактов, Татоян продемонстрировал фотографию на которой четко видно, что ВС Азербайджана уже строят бетонные дороги в направлении Джермука шириной в 10-12 метров и готовятся к зиме. Он добавил, что по аналогичной схеме они действовали на армянских оккупированных территориях в направлении Гегаркуника.

Бывший Защитник прав человека продемонстрировал кадры, на которых четко видно, сколько территорий Армении захватил противник в направлении Джермука и какую угрозу они несут жителям курортного города, и его окрестностей.

Татоян также подчеркнул, что сельчане, проживающие близ Джермука, не могут использовать пастбища и пахотные земли, так как они находятся на территории, которая занята или контролируется вооруженными силами Азербайджана.

Затем, он продемонстрировал кадры вторжения вражеских сил после 13 сентября 2022 года в направлении сел Срашен и Неркин Ханд Сюникской области Армении. Татоян обратил внимание, что после сентябрьской агрессии указанные села оказались под прицелом вооруженных сил Азербайджана.

"Под прицелом азербайджанских ВС, находятся дома, дороги, кладбища, школы, пастбища и пахотные земли вышеуказанных сел. Непосредственно над школой села Неркин Ханд расположена азербайджанская позиция, и все разговоры азербайджанских военных доносятся до тех, кто находится в учебном заведении", - добавил Татоян.

По его словам, еще одна боевая позиция расположена неподалеку от кладбища села Неркин Ханд. "По заверению местных жителей, азербайджанские военные часто спускаются к кладбищу, из-за чего люди не могут посетить могилы своих близких и родственников.

И в Срашене, и в Неркин Ханде жители не могут заниматься скотоводством. Скотоводство в селе сократилась на 70% , свиноводство на 100%, это касается и земледелия, и т.д. Недавно три коровы жителя села Неркин Ханд подорвались на мине", - отметил экс-омбудсмен, добавив, что Неркин Ханд лишился воды, после того, как вражеские силы оказались на этой территории.

Татоян подчеркнул, что жизнь в селе как таковая отсутствует, поскольку семьи покинули населенный пункт и там остались только мужчины, не действует школа, прекратил работать общественный транспорт.

Он еще раз подчеркнул, что ВС Ар должны покинуть суверенные территории Армении, добавил, что их присутствие делает невыносимым жизнь людей.

"Только на территории Капанской общины оккупировано 2700 гектар территорий, из которых 170 га леса, 130 га - общинные земли, 2400 га

- особо охраняемые земли", - обратил внимание экс-омбудсмен.

Он также сообщил о том, что азербайджанские войска терроризируют мирных жителей на суверенной территории Армении, обворовывают машины, воруют скот сотнями голов, глушат связь.