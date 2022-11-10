Четверг, 10 Ноября 2022 16:31

АрмИнфо. Дочерняя компания Bharat Forge продаст Армении партию буксируемых 155-мм гаубиц (ATAGS). Стоимость контракта составляет $155 млн. Об этом сообщает Business Standard.

Согласно источнику, поставка будет выполнена в течение 3 лет.

"Компания Bharat Forge, базирующаяся в Пуне, совершив беспрецедентный прорыв в экспорте отечественных систем вооружений, объявила в среду, что Kalyani Strategic Systems - дочерняя компания, находящаяся в полной собственности, - получила экспортный заказ на 155-миллиметровую (мм) артиллерийскую установку, который должен быть выполнен в течение трех лет", - отмечается сообщение.

Ранее стало известно, что Армения подписала контракт на сумму более $250 млн на закупку вооружения в Индии, включая индийские 214 мм реактивные системы залпового огня Pinaka и реактивные снаряды для них, неназванные противотанковые ракетные комплексы и различные боеприпасы.