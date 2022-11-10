Четверг, 10 Ноября 2022 13:41

АрмИнфо.Республика Армения привержена всем своим обязательствам и достигнутым договоренностям, заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

<Хочу подтвердить нашу приверженность достигнутым в Праге и Сочи договоренностям, то есть делимитировать и демаркировать границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, Протокола и Декларации 1991 г, принятой в Алма-Ате 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и нерушимость границ и подписать мирный договор>, - указал Пашинян.

Глава кабмина заверил, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы как можно скорее завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы, разблокировать все региональные транспортные и экономические связи, днем ранее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, поскольку Ереван искренне привержен повестка дня мира.

<Но если кто-то думает, что мирная повестка - это <мирное уничтожение> Республики Армения или армян Нагорного Карабаха, то они глубоко ошибаются. Повестка мира - это мирное развитие и сосуществование Республики Армения и региона, и мы добьемся своей цели>, - заключил премьер-министр РА.