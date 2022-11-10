Четверг, 10 Ноября 2022 13:40

АрмИнфо.Анкара стремится расширять "круг друзей, а не врагов". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в Самарканд для участия в IX саммите ОТГ, комментируя диалог с Арменией.

"Шаги Еревана в отношении Баку, окажут положительный эффект и на наши шаги", - заверил турецкий лидер.

По его словам, Турция ожидает от Армении позитивных шагов в регионе.

"Армянская диаспора, будь то во Франции или США, выступает против диалога [Турции и Армении], что оказывает негативное воздействие на процесс. На данный момент мы не видим достаточных шагов Еревана в вопросе нормализации связей с Анкарой и Баку", - отметил он.

Президент Турции напомнил о встрече с армянским премьером в Праге.

"Я ясно и четко довел до него [Пашиняна] позицию Анкары о взаимосвязи диалогов Армении с Турцией и Азербайджаном. Мы ожидаем от Еревана действенных шагов. На данный момент пока не могу сказать о достижении какого-либо уровня [нормализации]. Только Армения может изменить ситуацию в позитивном русле и минимизировать негатив от шагов диаспоры", - сказал Эрдоган, передает Анадолу.