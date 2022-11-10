Четверг, 10 Ноября 2022 13:39

АрмИнфо.<Армянской армии в Нагорном Карабахе нет, есть Армия обороны Нагорного Карабаха, которая, пожалуй, является серьезным препятствием на пути к осуществлению политики геноцида. В моем понимании Нагорный Карабах содержит армию только и только по причине угрозы геноцида>, - заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Более того, по словам Пашиняна, 31 октября в ходе трехсторонней встречи в Сочи он представил предложение властей Нагорного Карабаха по этой теме. <Создать вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованную зону с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может и не понадобиться армия обороны такого масштаба. Это предложение остается в силе, я думаю>, - пояснил он.

По его словам, Армения выступала с выступает с предложением по демилитаризации армяно-азербайджанской пограничной зоны, предлагая вывести войска с границы, подтвержденной в 1991 году границы, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону.

<Это предложение остается в силе, и вчера мы представили Азербайджану его обновленную версию. В любом случае я должен зафиксировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных территорий суверенной Республики Армения, и эта наша позиция никогда и никоим образом не будет изменена>, - заявил он.