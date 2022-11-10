Четверг, 10 Ноября 2022 13:38

АрмИнфо.Армения всегда была и готова обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направления, но Баку отказывается от такого предложения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Напомним, что еще в августе с.г. Служба национальной безопасности (СНБ) ввела в обращение проект, предусматривающий создание трех новых контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе. Согласно проекту, КПП будут расположены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Карвачара (Кельбаджара), в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака, примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 - в сторону Санасара (Губадлы).

14 октября на заседании кабмина Пашинян заявил, что Армения готова на скорейшее открытие дорог на этой основе, но сам президент Азербайджана выступает против принятия такого решения. 17 октября из Баку ответили на предложения премьер-министра РА Никола Пашиняна по коммуникациям, заявив, что <Армения должна отказаться от использования ложных предлогов, чтобы уклониться от своих обязательств по Трехстороннему заявлению от ноября 2020 года по соединению автомобильных и железных дорог через <Зангезурский коридор>. Предлагать 3 нереальных варианта контрольно-пропускных пунктов для связи, при этом игнорируя 20- месячные обсуждения - не лучшая политика>.

Сегодня премьер в очередной раз заявил, что соответствующий проект постановления, по которому эти КПП были бы учреждены, был введен в официальный оборот. <Это решение не принимается по одной причине: Азербайджан не хочет этого. Это означает, что Армения полностью выполняет свое обязательство, а Азербайджан не хочет воспользоваться возможностью. Более того, такой отказ совершенно непонятен. Если Азербайджан действительно хочет мира и готов к миру, как он заявляет, то давайте откроем эти контрольно-пропускные пункты, давайте создадим возможности для людей. Понятно, что сначала они будут колебаться и думать, но, убедившись в искренности намерений, граждане как Республики Армения, так и Азербайджанской Республики обязательно начнут пользоваться этой новой возможностью для передвижения>, - отметил премьер.

Что касается строительства новых дорог, то, как заметил Пашинян, у Армении нет таких обязательств ни по заявлению от 9 ноября, ни какому-либо другому документу. Он обвинил Баку и в нарушении договоренностей по строительству железной дороги через Ерасх- Ордубад-Мегри-Горадиз. <Заявляю, что и сейчас готов подписать документ, подтверждающий заявление о железной дороге>, - сказал Никол Пашинян.