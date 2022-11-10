Четверг, 10 Ноября 2022 13:37

АрмИнфо.Азербайджан продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, что, несомненно, может способствовать региональной стабильности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

<Я, конечно, понимаю, что глобальная энергетическая повестка воодушевила президента Азербайджана, но я также считаю, что международному сообществу пора совместно принять конкретные меры в отношении действий Азербайджана, которые стали растущей угрозой миру, стабильность, безопасность и демократия в регионе. Тем более, мы видим, что Азербайджан продолжает безосновательно обвинять Армению в нарушении режима прекращения огня. Опыт показывает, что распространение подобных фейковых новостей становится прелюдией к новой агрессии>, - сказал Пашинян,.

Премьер в очередной раз обвинил Баку в нарушении договоренностей от 9 ноября 2020 года, об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, превращая гуманитарный вопрос в предмет мелкого торга. <Азербайджан постоянно делает тему пропавших без вести предметом спекуляций, пытаясь создать впечатление, что такая проблема есть только у него, и будто Армения деструктивна в контексте решения этого гуманитарного вопроса>, - сказал премьер.

Между тем, после первой войны в Нагорном Карабахе у Армении 777 пропавших без вести, еще 203 - после 44-дневной войны 2020 года. После агрессии Азербайджана 13 сентября с.г. еще 16 человек числятся без вести пропавшими Тем временем, с 2020 года армянская сторона вернула Азербайджану 130 тел пропавших без вести в годы первой войны и активно продолжает работу в этом направлении, крайне затрудненную из-за отсутствия какой-либо развитой информации, отметил он.