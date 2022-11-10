Четверг, 10 Ноября 2022 12:42

АрмИнфо. ФСБ РФ предписывается осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Таким образом, не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Как указал Пашинян, к действиям и заявлениям Баку, противоречащим трехстороннему заявлению от 9 ноября, относятся также манипулятивный нарратив и попытка, наработанная Азербайджаном на протяжении длительного времени, вокруг Лачинского коридора, и попытка провести параллели между Лачинским коридором и деблокадой всех региональных коммуникаций, предусмотренных пунктом 9 заявления от 9 ноября 2020г.

«Президент Азербайджана пытается создать основания, фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств, блокады армян Нагорного Карабаха, лишения их Родины и подвергая геноциду», - заявил премьер РА.

Между тем, как подчеркнул Пашинян, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года не оставляют места для подобных параллелей, и это обосновывается рядом фактов. Так, в пунктах 3 и 6 трехстороннего заявления о Лачинском коридоре говорится «Лачинский коридор», это цитата, которая означает, что Лачинский коридор прямо назван таковым. В пункте 9 того же заявления нет упоминания или же выражения о каком-либо коридоре по территории Республики Армения, или же - географического названия.

«Согласно пункту 6 Трехстороннего заявления Лачинский коридор представляет собой не только автомобильный или транспортный маршрут, но и участок шириной 5 км. В пункте 9 ни о какой такой территории не упоминается и речь идет только о коммуникации, транспортном сообщении. По пункту 6 трехстороннего заявления Лачинский коридор находится под контролем миротворческих сил Российской Федерации», - указал он.

Помимо этого, в пункте 9 сказано, что пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации осуществляет контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. «Этот вопрос дополнительно разъясняется указом Президента Российской Федерации № 695 от 10 ноября 2020 года «Об обеспечении мира в Нагорном Карабахе», в котором Федеральной службе безопасности Российской Федерации предписывается осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Таким образом, как считает глава армянского кабмина, не может быть речи о контроле над суверенной территорией Армении и об отчуждении каких-либо суверенных функций РА. «Речь идет об осуществлении контроля за выполнением договоренностей, при этом, под договоренностями мы должны понимать заявление, поскольку никаких других договоренностей, естественно, быть не может, и только это может сделать пограничная служба ФСБ РФ», - пояснил он.

В связи с этим, как считает Пашинян, необходимо констатировать, что обвинения в адрес Армении в нарушении пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. «Этим пунктом у Армении есть только одно обязательство - обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, и ни в сообщении от 9 ноября, при этом, в заявлении от 9 ноября или в каком-либо другом не упоминается конкретный маршрут», - заключил премьер-министр РА.