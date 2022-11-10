Четверг, 10 Ноября 2022 12:12

АрмИнфо.едавние высказывания президента Азербайджана о пребывании миротворцев в Нагорном Карабахе грубо нарушают как минимум три трехсторонних заявления, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Напомним, что 8 ноября на мероприятии в оккупированном Шуши президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские миротворцы размещены в Арцахе временно. «Российские миротворцы временно размещены там, их срок указан в заявлении от 10 ноября 2020 года, и если они полагаются на кого-либо, все равно столкнутся с трагедией», - сказал онв, таким образом, не скрывая, какая участь ждет население Нагорного Карабаха после ухода российских миротворцев.

Пашинян напомнил, что заявление от 9 ноября 2020 года гласит – миротворцы размещаются сроком на пять лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды. «По сути это означает, что миротворцы размещены в Нагорном Карабахе бессрочно, пока не решены все вопросы с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха и не развеяны все опасения в связи с этим», - указал он.

Кроме того, в заявлениях от 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года президент Азербайджана сам признал краеугольную и важную роль миротворцев в укреплении безопасности и стабильности в зоне размещения. Более того, Алиев признал востребованность дальнейших усилий миротворцев в деле стабилизации обстановки в регионе, отметил премьер.

«Подписываясь под двумя заявлениями в Сочи и после этого распространяя нарративы о выводе миротворцев без четких международных гарантий безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, является не только нарушением указанных заявлений, но и подготовкой к геноциду армян Нагорного Карабаха», - считает Никол Пашинян.

Отметим, что 2 ноября в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя детали состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил, что его предложение о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе принято не было. <Мы предложили продлить мандат на неопределенное время - на 5, на 15, 20 лет. И хотя оно не было принято, но, по моим наблюдениям, вопрос вошел в повестку. Но я хочу обратить внимание, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября нахождение миротворцев в Нагорном Карабахе продлевается автоматически. То есть оно может быть не продлено, если одна из сторон выдвинет возражения за шесть месяцев до истечения срока>, - сказал Пашинян. Тем не менее, по словам премьера, Еревану было важно закрепить то, что ни у одной из сторон нет и не будет возражений по части автоматического продления мандата миротворцев.

<Присутствие миротворцев в Нагорном Карабахе - является важнейшим гарантом обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха до тех пор, пока не созданы надежные механизмы и гарантии>, - указал он.