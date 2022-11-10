Четверг, 10 Ноября 2022 11:59

АрмИнфо. Нарушения Азербайджаном взятых на себя обязательств и достигнутых договоренностей носят хронический характер. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Пашинян напомнил, что Азербайджан в декабре 2020 года оккупировал села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха прилегающие к ним территории, нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий, а стороны останавливаются на занимаемых ими позициях.

<Подобную оккупацию Азербайджан совершил и в марте 2022 года, вторгнувшись в зону ответственности РМК в Нагорном Карабахе и нарушив установленную Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года линию соприкосновения, при этом сейчас Ильхам Алиев это с гордостью называет <Операция Парух>. Азербайджан почти в ежедневном режиме нарушает перемирие, в тпм числе на линии соприкосновения, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, параллельно заявляя, якобы Нагорного Карабаха не существует. Уже само это утверждение является грубейшим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, поскольку в документе, подписанном в том числе главой Азербайджана, 4 раза упоминается Нагорный Карабах>,

- указал Никол Пашинян.

Помимо этого, как заметил премьер, Азербайджан до сих пор не предпринял шагов для начала видимого диалога с представителями Нагорного Карабаха на международных площадках, обязательства о чем принял на разных международных площадках. Параллельно предпринимаются попытки представить себя конструктивной стороной, заявляя, что граждане Нагорного Карабаха являются гражданами Азербайджана, и их права и безопасность гарантированы.

<Насколько эти заявления совпадают с реальностью можно на практике проверить, посмотрев какие условия создал Азербайджан для безопасного возвращения армян Гадрута и тысяч других жителей армянонаселенных территорий Нагорного Карабаха, которые были депортированы в результате 44 дневной войны 2020 года. Никаких шагов в этом направлении Азербайджан не предпринял, что является грубым нарушением 7 пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В нарушение этого же пункта Азербайджан также препятствует и присутствию в Нагорном Карабахе представителей ООН>, - отметил он.

Как считает премьер, эти и другие действия и заявления Азербайджана делают очевидным факт того, что Ильхам Алиев не только угрожает, но и готовит геноцид армян Нагорного Карабаха.