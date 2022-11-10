Четверг, 10 Ноября 2022 11:56

АрмИнфо.<Сделанные 8 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления в очередной раз доказывают, что геополитические амбиции азербайджанских властей продолжают быть угрозой для безопасности и стабильности Южного Кавказа и более обширного региона>, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября на заседании правительства.

Напомним, что 8 ноября на мероприятии в оккупированном Шуши, Алиев вновь похвастался агрессией против Нагорного Карабаха и Армении. <Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда не начали бы Вторую карабахскую войну. Несмотря на то, что война закончилась два года назад - есть тревожные моменты>, - сказал он. <Они (ред.) должны знать, что игра с огнем им дорого обойдется. События этого года - операции <Фаррух>, <Возмездие>, на азербайджано- армянской границе 13-14 сентября - все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что, наконец, они его поймут, займутся своими внутренними делами и перестанут зариться на нашу территорию, на Карабах>, - пригрозил Алиев.

Бессменный азербайджанский лидер, окрыленный бездействий цивилизованного международного сообщества, также похвастался сентябрьской агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенных территории Армении. <События 13-14 сентября произошли не просто так. Наш ответ мог бы быть немного меньшим, если бы они выполнили взятые на себя обязательства. Наш ответ мог бы быть более жестким, если бы мы хотели новой войны. Мы не хотим этого, мы не хотим кровопролития. Просто мы хотим свое право>, - сказал Алиев, не пояснив в чем же заключается это право: в истязании военнопленных, в изнасиловании, убийстве и расчленении беспомощных женщин, или же в бомбежке мирного населения и гражданских учреждений? Для пущей уверенности он решил продемонстрировать и свою силу перед Россией, и и продолжил как мантру повторять, что российские миротворцы размещены в Арцахе временно. Он также похвастался тем, что международные акторы, в большинстве своём, поддержали азербайджанскую агрессию против Арцаха, поскольку икорная дипломатия и вливаемы на протяжении десятилетий нефтедоллары принесли свои желаемые плоды.

По словам Пашиняна, выступление, полное безадресными угрозами, направленными против международного сообщества, а также адресными - в отношении Армении, в котором глава Азербайджана пытается обвинить Армению в невыполнении договоренностей и своих обязательств, на самом деле доказывают диаметрально противоположное.

<Фактически, заявления Алиева звучат на следующий день после встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве Госсекретаря Блинкена в Вашингтоне, и обсуждения вероятного мирного договора, когда делегации сторон даже не успели вернуться в свои столицы. Данным заявлением Азербайджан грубым образом нарушил достигнутое днями ранее, 31 октября в Сочи трехсторонне письменное заявление о недопустимости применения силы и угрозы применения силы>, - обращает внимание глава правительства РА.

Кроме того, вопреки заявлению, принятому 6 октября в Праге, лидер Азербайджана не скрывает своих территориальных претензий к Армении, искажая названия населенных пунктов и терроризируя мирное население Армении.