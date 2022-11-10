Четверг, 10 Ноября 2022 11:28

АрмИнфо. Американист Сурен Саркисян рассказал об итогах промежуточных выборов в США и их значении для Армении.

Так, представляя общую картину, он напомнил, что промежуточные выборы в Конгресс проводятся в США в промежутке 4-летнего срока полномочий президента. И в этом контексте эксперт добавил, что как правило, партия действующего президента проигрывает на промежуточных выборах, и это стало практикой последних десятилетий.

"На данный момент Палата представителей переходит к Республиканцам. Скорее всего, демократы сохранят свои позиции в Сенате с разницей в один-два голоса (включая голос вице-президента). Хотя в некоторых штатах еще ведутся расчеты, картина уже завершена", - отметил он.

Политолог констатировал, что, безусловно, у Байдена будут сложности, но существенного влияния на внешнюю политику США это не окажет, и в большей степени будет носить внутриполитический характер.

"Трамп "полудоволен" результатами выборов, но, скорее всего, объявит о своем намерении снова баллотироваться в ближайшее время", - добавил эксперт по Америке.

При этом Саркисян выделил ряд вопросов, вызывающий интерес для армянской стороны.

В частности, он констатировал, что решение о поддержке Украины не изменится в результате этих выборов. "Антироссийская линия является консенсусной для политического истеблишмента в Вашингтоне. В обеих партиях, за некоторыми исключениями, разделяют политику поддержки Украины против России. Ждать серьезных изменений в американской политике в отношении Украины не стоит", - подчеркнул политолог.

Вместе с тем он добавил, что в штате Пенсильвания потерпел поражение республиканец Мехмед Оз, который был одним из лучших друзей президента Турции Эрдогана и имел бы серьезный вес в случае прохода в Сенат.

"В данном случае бесценна слаженная работа нашей Диаспоры и лоббистов. Потерпел поражение и председатель турецкой и азербайджанской комиссий, конгрессмен Чебот. Хотя этот тандем найдет нового друга в Палате, это трудоемкий процесс.

Кроме того, Нэнси Пелоси больше не будет спикером Палаты представителей. В результате этих выборов Пелоси потеряет пост спикера Палаты. Не думаю, что она захочет остаться и рядовым конгрессменом. Скорее всего, как утверждают американские СМИ, онa будет назначена послом и уйдет из политики", - добавил Саркисян.

В тоже время, американист выразил убеждение, что одной из важнейших движущих сил визита Пелоси в Армению было ее личное отношение к армянам, а также ее желание совершить "прощальную поездку" и посетить Музей Геноцида, о чем она неоднократно говорила своим армянским друзьям и избирателями".

"Она внесла большой вклад в дело признания Геноцида, и это стало важной предпосылкой для посещения Армении. Иными словами, главной движущей силой была личная мотивация, поэтому свои "выходные" она решил провести в Армении, пусть и в логике официального визита", - добавил эксперт.

В заключение он констатировал, что в Конгрессе будет и новоиспеченный конгрессмен из Нью-Джерси, сын сенатора от Нью-Джерси Боба Менендеса (проармянский конгрессмен - ред.) - Боб Менендес-младший.