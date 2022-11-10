Четверг, 10 Ноября 2022 11:13

АрмИнфо.Те, кто "поздравляет" сторону, начавшую агрессивную войну и этническую чистку, опрометчиво оправдывают применение силы и способствуют дальнейшей агрессии. Об этом заявил посол Армении в Греции Тигран Мкртчян.

"Так реагируют на вторую годовщину окончания 44-дневной войны люди, которым небезразлично мирное решение нагорно-карабахского конфликта.

Те, кто "поздравляет" сторону, начавшую агрессивную войну и этническую чистку, опрометчиво оправдывают применение силы и способствуют дальнейшей агрессии", - написал на своей странице в Фейсбук Мкртчян, поделившись записью бывшего главы МИД Эстонии, депутата Европейского парламента Марины Кальюранд по случаю второй годовщины окончания 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.

Ранее, Калюранд написала, что необходимо справедливое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое гарантировало бы права и безопасность народа Нагорного Карабаха. Она напомнила, что 2 года назад война в Нагорном Карабахе завершилась подписанием соглашения о прекращении огня. "Конфликта это не решило, только переговоры могут сделать это. И в этом контексте посредничество Европейского Союза и США становится все более важным", - написала европейский парламентарий.

Добавим также, что ряд стран поздравили Азербайджан с их новоиспеченным праздником так называемой "победой в Отечественной войне". Среди стран поздравивших Азербайджана - союзники Армении по ОДКБ Казахстан и Беларусь. В этом списке также: Израиль, Германия,

Пакистан, Италия, Венгрия, Алжир, Иран, Турция и Украина.

Причем посол Украины, поздравляя братский Азербайджан, особенно отличился. "В День Победы мы почтили память Национальных Героев и всех, кто защищал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Среди этих героев украинец Виктор Серегин, который ценой своей жизни спасал мирных жителей из раздираемого войной Карабаха", - написал он, выложив фотографии азербайджанских военных преступников, демонстрирующих символику ультранационалистической организации "Серые волки", а также памятники украинскому "герою", который участвовал в резне армян в Нагорном Карабахе.