Четверг, 10 Ноября 2022 10:01

АрмИнфо.9 ноября находящийся в Париже с рабочим визитом вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян был принят спикером НС Франции Яэль Брон-Пиве.

Как сообщает пресс-служба НС РА, вице-спикер выразил благодарность Франции за исключительную солидарность и поддержку Армении и армянского народа, стоящих перед трудными испытаниями. Он с удовлетворением отметил адекватный ответ Франции на самом высоком государственном уровне на военную агрессию Азербайджана против международно признанной суверенной территории Армении и важную приверженность мирному урегулированию ситуации.

Акоп Аршакян также высоко оценил межпарламентское сотрудничество, которое является одним из важных направлений привилегированных армяно-французских отношений, основанных на многовековой дружбе. В этом контексте он особенно высоко оценил активное участие Национального собрания Франции и французских парламентариев в предупреждении международного сообщества об угрозах безопасности Армении и армянского народа и в принятии активных международных шагов в защиту Армении и армянского народа.

В ходе встречи были упомянуты сентябрьская азербайджанская агрессия, ее геополитические и гуманитарные последствия, агрессивная политика властей Азербайджана, переговорный процесс. Взаимно была отмечена важность международной посреднической роли в установлении прочного мира в регионе, в том числе, при посредничестве усилий ЕС под руководством президента Франции и деятельность миссии наблюдателей ЕС по оценке приграничной ситуации Армении.

С точки зрения восстановления безопасности и установления стабильного мира в регионе, Акоп Аршакян выделил укрепление обороноспособности Армении при международной поддержке как реальную гарантию сдерживания азербайджанских амбиций против международно признанной суверенной территории Армения.

В завершение встречи председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве подтвердила солидарность Национального собрания и всей Франции с Арменией и армянским народом.

От имени председателя НС РА Алена Симоняна Акоп Аршакян пригласил председателя Национального Собрания Франции посетить Армению с официальным визитом.