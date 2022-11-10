Четверг, 10 Ноября 2022 09:59

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Литву секретарь Совбеза РА Армен Григорян встретился с главным советником президента Литовской национальной безопасности Кястутисом Будрисом, советником премьер- министра Литвы по вопросам восточного партнерства и продвижения демократии Галиной Ващенкайте и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники обсудили существующие вызовы безопасности на Южном Кавказе и вокруг Армении, обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В рамках вышеизложенного Григорян представил собеседникам вызовы безопасности, созданные вокруг РА и взгляды и позиции Армении в направлении их решения.

В ходе встречи собеседники затронули ряд вопросов, касающихся двусторонней армяно- литовской повестки дня, и обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. Они с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-литовского политического диалога, который в последнее время активизировался.