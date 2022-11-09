Среда, 9 Ноября 2022 21:21

АрмИнфо.В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и расследованного Антикоррупционным комитетом Армении, были получены данные о том, что сотрудник Комитета госдоходов А.Х. оказал содействие предпринимателям Г.Д., С.Д. и Г.Д. в вывозе 300 коробок сигарет без акцизных марок под видом 8 тонн облицовочной плитки без соответствующей таможенной декларации. Взамен

А.Х. вместе с другим сотрудником КГД потребовал от указанных лиц 6.100.350 драмов, из которых 1.626.760 драмов получил в июле 2022 года. Согласно договоренностям, фура с сигаретами должна была выехать из страны 14 августа. В силу различных обстоятельств отправка груза была отложена. 30 августа во время досмотра на таможне в Баграташене фуры, груженной 199 тысячами пачек сигарет, сотрудниками Службы национальной безопасности и Комитета государственных доходов была обнаружена подмена.

8 ноября 2022 года Г.Д., С.Д. и Г.Д. предъявлены обвинения по различным пунктам Уголовного кодекса. Они задержаны, ходатайство об их аресте направлено в суд