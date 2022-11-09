Среда, 9 Ноября 2022 18:56

АрмИнфо.Сегодня, 9 ноября, исполняется два года с момента принятия президентом России, президентом Азербайджана и премьер- министром Армении заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе брифинга 9 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом она добавила, что данный шаг позволил положить конец кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни.

"Развернутый в регионе, в соответствии с заявлением 9 ноября 2020-го года российский миротворческий контингент эффективно выполняет поставленные передним задачи, вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечению безопасности в регионе. Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья. Трехсторонние договорённости лидеров, которые зафиксированы в заявлениях от 9 ноября 2020-го года, 11 января и 26 ноября 2021-го года, а также 27 октября 2022 года заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - продолжила Захарова.

В этом ключе российский дипломат добавила, что в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседателем вице-премьеров проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Мы ведём дело к скорейшей реализации конкретных проектов в целях раскрытия экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа. В соответствии с решением лидеров от 26 ноября 21-го года создана, и приступила к работе двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы с её последующей демаркацией при консультативном содействие России. Деятельность данного механизма имеет критическое значение с точки зрения стабилизации обстановки на границе между Азербайджаном и Арменией", - заявила представитель российского МИД.

При этом она добавила, что осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнёрами по вопросу подготовки мирного договора.

"При активном участии нашей страны предпринимаются последовательные шаги по укреплению доверия между народами этих двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов и парламентариями. Россия продолжит оказывать всё необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - резюмировала она.