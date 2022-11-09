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 Среда, 9 Ноября 2022 18:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице Норки Айгинер, женский оздоровительный центр “Витромед”, ООО ‘Гуанца риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 52, 54, 60 110, 112, 130, 132, 134, 136 на улице Андраника, детский сад N95, жилые дома 41, 43 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи;

11:00-16:00   подъезды 1-6 жилого дома 1 и жилой дом 9 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00    жилой дом 37 на улице Орбели, частный дом 73/1 на улице Дарабаах, частный дом 73 на улице Агбара Тагавора, жилые дома 25/2, 27, 44/1, 50/3 на улице Фанарджяна и жилой дом 1/3 на 2-ом тупике; частные дома 33-60 на улице Фанарджяна и 25-42 на 2-ом переулке, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилые дома 27, 34 на улице Гюльбенкяна, частные дома 1-356, 4/1-126/1, 7/2 на улице Шрджанцик Тоннель, жилой дом 32А на улице Саркавага, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна, 58-72 на улице Пушкина, 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, 1-9 на улице Сурб Ованнеса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Гарегина Нжде, 51 на улице Манташяна, 5, 7, 9 на улице Араратяна, жилой дом 25/27 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-13:00   села Айтах и Ферик;

14:00-16:00   села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

 

в Араратской области:

10։00-14։00   частично села Даштаван и Сис;

10։30-12։00   частично село Ехегнаван; село Ноякерт;

11։00-16։00   жилые дома 93, 96 на улице Маркса, частично участок трассы Ереван-Ерасх 10 в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Норашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

 

в Котайкской области:

11:00-17:00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен о Катнахбюр;

11:00-16:00   село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварта “Е-2” в Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Веолия Джур”, ООО “Норма Кат”, собственник ‘Г.Шагинян”, “РЕД Груп”, “Н.Н.Миадзуйл”, садоводческая компания Зовуни, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, ООО “ЛСАГ”, ‘Кооператив Уют”, ‘Универсал”, квартал “Грасеняк”, кооперативы “Виктория”, “Лилит”, ООО ‘Трансгаз”, садоводческая компания ‘Арагиль”, ООО ‘Сарнаран”, квартал “Датавор”, ООО ‘Зовуни”, квартал “Нор”, ООО “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, “Д.Мартиросян”, квартал ‘Х-1’, ООО ‘Каре Дар”, “Арколад”, “М.Восканян”, “Каранк”, “Лива Декол”;

 

в Гегаркуникской области:

09։30-12։30   села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

12։00–14:00   населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00   села Ехегнут и Дебед;

 

в Ширакской области:

10:00-13:00  частично 10-ая улица села Паник в Артикском регионе;

10:00-14:00   частично 2-ая улица села Мец Сепасар в Ашоцком регионе;

10:00-15:00  частично 1-4 улицы села Ширакаван в Анийском регионе;

11:00-17:00   кварталы “Муш-2”, “Хачкар”, комплексы “Ранчо”, “Вардбах” и прилегающие территории в городе Гюмри; 

 

в Сюникской области:

10:30-13:00   улицы Анахутяна, Гарегина Нжде, Давида Бека в городе Горис.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 79, 81, 85, 87, 75, 83 на улице Бабаджаняна, 158 на улице Андраника, 51, 53 на улице Абеляна, 52, 54, 60 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи;

11:00-17:00    жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца,50 на улице Пушкина, 21/1, 25, 27 на улице Ер.Кочара, 57/19 на улице Заваряна, 5 на Северном проспекте, 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 81, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11/3 на улице Арабкира;   25, 27 на 17-ой улице; 51 на 29-ой улице, частные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 288/1 и частный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, частные дома на переулке Рига, частный дом 9 на улице Рига, жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, жилые дома 75, 77 и частные дома 77, 77/5 на пр. Баграмяна, жилые дома 2, 4 на улице Ерзнкяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилые дома 36, 62 и частные дома 12-60 на улице Демирчяна, частные дома 27-74/3 на 1-ом переулке Прошяна, жилые дома 5, 7 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 5 на улице Манташяна, частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10։00-14։00 частично село Пкр Веди;

10։00-16։00 частично село Ранчпар;

11։00-13։00 частично село Джрашен;

11։00-15։00 частично село Беркануш;

11։00-16։00   улица Манушяна в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

 

в Котайкской области:

10։00-15։30  скотоводческие фермы общины Лернанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։50  квартал ‘Джрарат”, квартал ‘Джрарати Нор”, школа N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в  городе Разздан;

11:00-17:00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр, села Гегашен, Камарис, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00   село Драхтик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенные пункты Вагашен и Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-13։00   село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории “Каранк” села Норатус; школы N1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод ‘Норатуси ЧШШ”, компания “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция сотового операторов “Юком” в Норатусе;

14։00-16։00  улица Арцруни Ехбайрнер, улица Бошнагян (квартал “Торосои), частные дома улицы Кабелагорцнери, абоненты-жильцы улицы О.Абраамян, газозаправочная станция Гавара в городе Гавар; кинотеатр села Ацарат, “Джрмух” (водоканал), частично квартал ‘Ацарат;

 

в Лорийской области:

12:00-13:00  села Одзун, Данушаван, Ардвин, Акори, Качакут, Амоч и Агви;

 

в Ширакской области:

10:00-14:00   территория, прилегающая к 3-ей улице, села Ашоцк в Ашоцком регионе;

10:00-16:00   частично улицы 23, 24, 25 в селе Амасия в Амасийском регионе.

 

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