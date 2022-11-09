Среда, 9 Ноября 2022 18:24

АрмИнфо. Право народа Арцаха на самоопределение сопоставимо с его правом на жизнь. Невозможно рядом с каждым жителем Арцаха поставить по одному российскому миротворцу. Об этом 9 ноября журналистам заявил секретарь оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

Он отметил, что в ходе переговоров по данному вопросу с международными партнерами от последних всегда звучал один и тот же

ответ: то, чего хотят власти Армении, вокруг них и идут переговоры. <Исходя из этого можно сделать вывод, что в ходе переговоров с

международными структурами власти Армении вопрос Арцаха вообще обходят. На одной из таких встреч, на которой, кстати, присутствовали и представители правящей партии <Гражданский договор>, прямо задали вопрос о том, каким образом армянская сторона намерена обеспечить безопасность и права народа Арцаха, если, с одной стороны, вы диверсифицируете армяно-азербайджанские отношения, а с другой, ведете переговоры вокруг Арцаха>, - сказал Мамиджанян, выразив удивление низкой планкой требований, с которыми выступают нынешние власти страны. <Мир делает с нами то, что мы ему позволяем делать>, - подчеркнул депутат Национального Собрания РА.

Он также указал на важность консолидации всего армянского общества, которое должно показать, что нынешние власти выступают не от имени народа.