Среда, 9 Ноября 2022 18:23

АрмИнфо.Швеция направит $3.5 млн. на реализацию 4-летей программы в Армении - <Политика управления отходами>. Старт программы был дан с Природоохранным центром Якобян Американского университета Армении, Министерством окружающей среды РА и Министерством территориального управления и инфраструктур РА.

Программа осуществляется с целью внедрить в стране систему расширенной ответственности производителя, основанную на передовом опыте ЕС, систему разделения отходов в Севане и прилегающих общинах, а также развитие и расширение навыков в сфере.

Ответственная за развитие программ сотрудничества Посольства Швеции в Армении Гаяне Мамиконян отметила, что в случае успешной реализации программы Армения и ЕС зарегистрируют прогресс в сотрудничестве в контексте выполнения обязательств в рамках Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС (СЕРА).

Проект станет прочной платформой для тесного сотрудничества между государственным, частным сектором и академическими кругами, и будет способствовать переходу страны к экономике замкнутого цикла (cyclic economy) посредством повышения осведомленности, наращивания потенциала и улучшения инфраструктур.