Среда, 9 Ноября 2022 15:49

АрмИнфо. Cекретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани на встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Тегеране отметил, что выходом из нынешних кризисов и вызовов является диалог, а также международное, и региональное взаимодействие.

Указав на аспекты комбинированной войны системы господства и последствия жестких санкций США против Ирана, глава Высшего совета национальной безопасности заявил, что расширение двустороннего и регионального сотрудничества, в частности с соседями, в экономической области считается стратегическим приоритетом страны.

Шамхани назвал значимым укрепление сотрудничества двух стран в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, торговля, банковские вопросы и окружающая среда.

Он также считает необходимым расширение многостороннего сотрудничества в таких региональных организациях, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Глава Высшего совета национальной безопасности заявил о террористической и экстремисткой угрозе миру и безопасности региона, подчеркнув необходимость продолжения регионального и международного сотрудничества для устранения опасности этих зловещих явлений.

"Иран приветствует любую инициативу, приводящую к прекращению огня и установлению мира между Россией и Украиной путем диалога, и готов сыграть роль в завершении войны", - добавил Шамхани, передает ИРНА.