Среда, 9 Ноября 2022 14:36

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении сообщает о нанесении ущерба государству на сумму около 6,6 млрд драмов из-за действий предпринимателя.

Согласно информации, в 2004 году хозяйствующий субъект приобрел у общины за 125 млн 963 тыс. драмов имущество, принадлежащее компании с государственной долей - спорткомплекс.

В 2006 году указанное имущество было заложено в банке за 3 млн 500 тыс. долларов США, а в 2014 году, на основании решения правительства, передано государству в счет налоговых обязательств перед госбюджетом в размере 9 млрд 45 млн драмов.

<В результате изучений, проведенных в Управлении по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры, выяснилось, что в результате вышеуказанных действий государству был нанесен ущерб на сумму около 6 млрд 628 млн драмов. Генпрокуратура сегодня представила в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении с целью инициирования уголовного производства>, - говорится в сообщении.