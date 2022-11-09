Среда, 9 Ноября 2022 12:53

АрмИнфо. 9 ноября председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял председателя комиссии по внешним отношениям и вопросам ЕС Сената Республики Польша Богдана Клиха.

Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента. В ходе встречи, как отмечает источник, спикер отметил, что в этом году исполняется 655-летие со дня официального образования армянской общины в Польше, добавив, что Армения высоко ценит и благодарна за теплое отношение и заботу, которые чувствовал армянский народ в Польше.

На встрече стороны подчеркнули важность межпарламентской деятельности в армяно- польских межгосударственных отношениях, согласившись с необходимостью обогащения повесточных вопросов. Глава законодательного органа коснулся спровоцированной Азербайджаном 13 сентября крупномасштабной агрессии против суверенной территории Армении и ее последствий. В этом контексте особо отмечено решение Евросоюза направить на границы РА 40 гражданских наблюдателей.

Был также затронут вопрос о вступившем в силу с 1 августа 2022 г. для граждан РА требования транзитной визы в аэропортах Польши. Симонян выразил озабоченность по данному поводу, добавив, что это противоречит идее либерализации визового режима, создавая дополнительные препоны для свободного передвижения граждан Армении. Спикер НС выразил надежду, что решение будет пересмотрено.

Отметим, что после того, как стало известно, что с 1 августа 2022 граждане РА должны подать заявление на получение транзитной визы для транзита через аэропорты Польши при выезде за пределы Шенгенской зоны, консульский сбор за выдачу которых составляет 80 евро, редакция АрмИнфо обратилась в посольство Польши в Армении.

АрмИнфо попыталось выяснить, в чем причина предъявления гражданам РА подобных требований, учитывая, что подобных прецедентов ранее не было. А также попыталось выяснить возможно ли, снижение достаточно высокого для кармана армянского обывателя тарифа на получение визы или же ее отмены во все в обозримом будущем?

Однако, запросы АрмИнфо в посольства остались без ответа. Известно также, что Варшава пошла на этот шаг после того, как достаточно большая группа граждан РА, приземлившись в аэропорту города Варшавы обратилась за политическим убежим к властям этой страны.