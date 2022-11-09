Среда, 9 Ноября 2022 12:46

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA), возглавляющий коалицию армян, греков, евреев, курдов и других союзных американцев одержал победу в борьбе против избрания доктора Мехмета Оза - союзника турецкого диктатора Реджепа Эрдогана, отрицателя Геноцида Армян, - в Сенат США от штата Пенсильвания.

Как сообщает пресс-служба ANCA, в жесткой гонке им удалось склонить чашу весов в свою пользу.

"Этой исторической победой ANCA защитила Сенат США, народ Пенсильвании и нашу американскую демократию от отрицателя Геноцида армян, имеющего глубокие связи с враждебным Турецким режимом", - сказал председатель ANCA Раффи Амбарян.

Результат голосования: 49,3% - Джон Феттерман, 48,2% - Мехмет Оз.